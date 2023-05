Audax Italiano x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (24) pela Copa Sul-Americana

As equipes Audax Italiano x Santos disputam nesta quarta-feira (24/05) a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Audax Italiano x Santos ao vivo?

A partida Audax Italiano x Santos pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Audax Italiano x Santos chegam para o jogo?

Audax Italiano passou por uma derrota de 1 a 0 para Newell's Old Boys, um empate sem gols com Santos e uma vitória de 2 a 0 sobre Blooming.

Além de seu empate com Audax, Santos acumula uma vitória de 1 a 0 sobre Blooming e uma derrota para Newell's Old Boys com o mesmo placar.

Prováveis escalações

Audax: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Carlos Labrin, Sebastián Pereira e Esteban Matus; Fernando Juárez, Matías Sepúlveda, Nicolás Fernández e Gonzalo Ríos; Luis Riveros e Gonzalo Sosa. Técnico: Luca Marcogiuseppe.

Santos: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Daniel Ruiz (Ed Carlos); Ângelo, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

Audax Italiano x Santos

Copa Sul-Americana

Local: Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile

Data/Horário: 24 de maio de 2023, 21h