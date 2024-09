Atração do Rock in Rio, Ed Sheeran marca presença no Maracanã para assistir Fluminense x Atlético-MG

O cantor inglês Ed Sheeran esteve no Maracanã na noite desta quarta-feira (18) para assistir à partida entre Atlético e Fluminense, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Sua presença foi capturada pelas câmeras da transmissão antes do início do jogo. Ed Sheeran está no Brasil para participar do festival Rock in Rio, onde será a atração principal na noite desta quinta-feira (19).