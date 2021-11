Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, prováveis times e desfalques da partida válida pelo Brasileirão

O líder Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 21h, no Mineirão, contra o 19º colocado, Grêmio, em jogo adiado da 19ª rodada. O duelo tem ar decisivo para ambos: se vencer, o Galo abrirá 12 pontos de vantagem para o Flamengo, que empatou com o Athletico-PR em outro jogo atrasado.

Assim, o time terá uma grande chance de consolidar ainda mais sua grande vantagem na classificação e afundar o Grêmio na zona de rebaixamento. O time gaúcho está com 26 pontos, 33 a menos do que o alvinegro, que possui 59 pontos na classificação.

O tropeço do Flamengo diante do Furacão trouxe outro benefício para o Atlético-MG: o título simbólico do primeiro turno. O jogo diante da equipe gaúcha foi adiado porque o Galo teve jogadores convocados para a Seleção Brasileira e a CBF não quis prejudicar os times que cederam atletas.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG x GRÊMIO

Data: 3 de novembro 2021

Horário: 21h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos do SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Onde assistir: Premiere



ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Diego Costa.

Desalques: Nathan Silva (suspenso) e Keno (lesionado)

GRÊMIO (Técnico:Vagner Mancini)

Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti; Ferreira (Alisson) e Douglas Costa; Borja.

Desfalque: Kannemann (suspenso)