Atlético-MG vence Avaí com direito a golaço de Hulk e encosta na liderança do Brasileirão; entenda

Atlético Mineiro e Avaí fizeram outro jogo da nona rodada do Brasileirão da Série A. Jogando em casa, com o peso da torcida, o Galo Mineiro conseguiu reverter a desvantagem e sair de campo com os três pontos, após vitória por 2 a 1. Os gols da equipe mineira foram marcados por Sasha e Hulk.

Os primeiros 45 minutos da partida foram de equilíbrio, apesar do Atlético ter a maior posse de bola e ditava mais o ritmo de jogo. Mesmo assim, as dificuldades em finalizar eram nítidas e o time acabou pagando caro ainda no primeiro tempo.

Aos 40 minutos, o Avaí forçou e conseguiu abrir o placar, depois de uma falha do volante Otávio, ao tentar recuar a bola para o goleiro Everson. Nesse intervalo, Morato entrou no meio e roubou a bola, saindo na frente do goleiro. Morato driblou Everson e abriu o placar, 1 a 0.

O primeiro tempo terminou em desvantagem para o Galo, que voltou à etapa final mais ofensivo. Aos sete minutos, o lateral-direito Mariano cobrou lateral na direção de Hulk. O atacante recebeu pela direita, driblou a defesa e deu um chute colocado, sem chance para Douglas.

Depois disso a equipe se voltou para o ataque, disposta a conseguir a vitória em casa. E não demorou muito para o ocorrido. Aos 20 da etapa final, Nacho bateu escanteio e a bola sobrou para Eduardo Sasha, que dominou bola dentro da área e arrematou com perfeição no canto esquerdo do goleiro.

Ainda houve um lance de expulsão, quando o goleiro do Avaí foi sair da área para interceptar uma bola e acabou fazendo falta em Ademir. Quem assumiu o gol foi o lateral Kevin, até o final da partida. O Atlético Mineiro chega aos 15 pontos, na vice-liderança do Brasileirão, perdendo para o Palmeiras no saldo de gols.

No próximo domingo, o Atlético-MG volta a campo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto o Avaí recebe o São Paulo, em Santa Catarina, no próximo sábado.