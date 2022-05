Atlético-GO x Antofagasta: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Atlético-GO x Antofagasta entram em campo hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Atlético-GO x Antofagasta ao vivo?

A partida Atlético-GO x Antofagasta pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Atlético-GO x Antofagasta chegam para o jogo?

Atlético-GO lidera o Grupo F da Copa Sul-Americana com 3 vitórias e 1 derrota. Seu saldo de gols é feito de 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Antofagasta é o lanterna do mesmo grupo e acumula 1 vitória e 3 derrotas. A equipe marcou 4 gols e sofreu 10.

No dia 27 de abril, Antofagasta venceu o Atlético por 2 a 1, em partida pela 3° rodada da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Gabriel Noga e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Jorginho; Airton, Churín e Léo Pereira. Técnico: Anderson Gomes (interino).

Antofagasta: González; Byron Nieto, Andrés Robles, Cristian Rojas e Salvador Cordero; Bravo, Marco Collao, Flores e Brayan Hurtado; Manuel López e Gabriel Torres. Técnico: Diego Reveco.

Ficha técnica - Atlético-GO x Antofagasta

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 21h30