Athletico-PR x Botafogo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (17/05) pela Copa do Brasil

As equipes Athletico-PR x Botafogo disputam nesta quarta-feira (17/05) as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba (PR). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x Botafogo ao vivo?

A partida Athletico-PR x Botafogo pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (RJ e PR), Premiere, SporTV 2 e Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Athletico-PR x Botafogo​ chegam para o jogo?

Até agora, Botafogo já passou por um empate de 1 a 1 com Sergipe, uma vitória de 7 a 1 sobre Brasiliense e duas vitórias de 2 a 0 sobre Ypiranga.

Athletico-PR estreou na Copa do Brasil durante a terceira rodada, na qual eliminou CRB nos pênaltis após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho e Christian (Alex Santana); David Terans, Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá. Técnico: Luis Castro.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Botafogo

Copa do Brasil

Local: Estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 17 de maio de 2023, 21h30