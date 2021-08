Atacante paraense sobre segunda convocação para Seleção Sub-20: 'Caminho certo'

A atacante paraense do Vasco da Gama, Nayra Quaresma "Pimentinha", foi convocada pela segunda vez para o período de treinamento da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, que irá ocorrer no CT do Brasiliense entre os dias 13 e 21 de setembro.

Para a atleta, a convocação é fruto do trabalho que vem desempenhando na temporada pelo clube carioca.

“Bom, eu estou muito feliz, pois isso mostra que estou no caminho certo e é muito bom ver nosso trabalho sendo reconhecido, né? Sou muito grata pela confiança em meu trabalho e espero poder realizar um bom período de treinamento e adquirir muito conhecimento, além de poder amadurecer mais e mais e, assim, poder contribuir para que possamos fazer um excelente trabalho nessa nova convocação”, afirmou Pimentinha a O Liberal.

Nayra é natural de Barcarena (PA) e já havia sido convocada para o período de treinamentos que aconteceu em julho, no CT do Retrô, no Recife (PE). Para esse período de treinamento, o técnico Jonas Urias selecionou 23 jogadoras para Data FIFA, que acontece entre os dias 13 e 21 setembro.

Durante a janela de preparação, as convocadas ficarão concentradas no CT do Brasiliense, na Capital Federal, onde também serão realizados jogos-treinos contra as equipes do Real Brasília e Minas Brasília, nos dias 18 e 21 de setembro.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núclero de Esportes)