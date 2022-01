Atacante paraense assina com Internacional para temporada 2022

A atacante paraense Letícia Amador, nacionalmente conhecida como Lelê, foi anunciada na última terça-feira (18) pelo Internacional para fazer parte do elenco que disputará a temporada de 2022. Atleta estava no Avaí/Kindermann desde 2020, clube pelo qual foi vice-campeã nacional e eleita a melhor atacante do país em 2020, entrando para a seleção do Campeonato.

Letícia já está em Porto Alegre, capital gaúcha, onde participou da apresentação da equipe para a temporada de 2022, realizada no estádio Beira Rio.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Internacional, espero que seja um ano incrível e que possamos ir em busca de novos títulos. A minha expectativas é muito grande em poder representar esse time dentro de campo, espero fazer uma ano maravilhoso dentro dos gramados e poder ajudar a minha equipe.”

A Gurias Coloradas, como é conhecida a equipe, irá disputar a Supercopa do Brasil Feminina, Brasileirão Série A1 e o Campeonato Gaúcho Feminino. No nacional, Lelê irá enfrentar a equipe paraense Esmac.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)