Ex-Remo, atacante vai se aventurar no futebol asiático

O atacante Jackson, 27 anos, está com novo destino no futebol. Agora, internacional. O ex-azulino foi contratado pelo Arar FC da Arábia Saudita, clube das primeira divisão local.

Na temporada 2020, pelo Remo, foi autor de cinco gols em nove jogos realizados num espaço de noventa dias, tempo que permaneceu. Após rescindir contrato foi parar no Sampaio Correa-MA. Pelo time timbira atuou 35 jogos com 10 gols marcados. No total, assinalou 15 gols com a média de 2,93 por partida.