Atacante do Vitória pede 'desconto' em encontro íntimo e conversa vai parar na internet

O atacante Luan, do Vitória, conhecido por suas habilidades no campo e títulos como campeão e melhor jogador da América, tem sido alvo de atenção midiática devido a questões extracampo. Recentemente, sua vida pessoal foi exposta por uma profissional do sexo.

A mulher em questão compartilhou em sua conta no Instagram, seguida por mais de 81 mil pessoas, conversas mantidas com Luan, revelando que o atleta se recusou a pagar o valor acordado antecipadamente.

Em suas postagens, Jéssica Amorim expressou descontentamento com o comportamento do jogador, afirmando não ser uma pessoa que aceita pouco dinheiro ou se relaciona com alguém apenas por ser jogador de futebol.

Além disso, ela divulgou outras trocas de mensagens privadas com o jogador na plataforma, ameaçando revelar mais informações caso Luan continue a contatá-la.

Jéssica também apresentou capturas de tela de conversas com outro jogador do Vitória, evidenciando que este cumpriu com o combinado financeiro. Adicionalmente, expôs um terceiro cliente, que ofereceu pagamento de R$ 10 mil para encontrá-la no Rio de Janeiro.