Atacante do Liverpool, Luis Díaz, reencontra o pai após sequestro na Colômbia

O atacante colombiano Luis Díaz viveu momentos de alívio nesta terça-feira (14), ao reencontrar o pai, Luis Manuel Díaz, que passou 13 dias sequestrado pelo Exército de Libertação Nacional, na Colômbia. O jogador do Liverpool chegou à Colômbia para representar a Seleção do país nas Eliminatórias da Copa do Mundo, e teve a oportunidade de rever o pai.

Manuel agradeceu o apoio no período em que esteve sequestrado. “Primeiramente quero agradecer a Deus por esta segunda oportunidade de me trazer de volta para casa. Quero agradecer ao povo de Barrancas, La Guajira e Colômbia pelo grande apoio que trouxeram à nossa família. Obrigado, eu amo vocês e em breve terei a oportunidade de cumprimentá-los e abraçá-los. Muito obrigado, muito obrigado”, disse.

O atacante do Liverpool fez um gol enquanto o pai estava sequestrado e pediu sua libertação, com uma camiseta escrito “Liberdade para papai” em espanhol. Díaz chegou a desfalcar o time durante o ocorrido. A libertação do pai só ocorreu após a negociação entre autoridades colombianas e os responsáveis pelo sequestro.

O jogador agora deve ser titular na Seleção colombiana em partida contra o Brasil na próxima quinta-feira (16), no estádio Metropolitano Barranquilla.