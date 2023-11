Após negociações, pai de Luis Díaz, do Liverpool, é solto por guerrilha colombiana

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), atualmente em negociações de paz com o governo colombiano, liberou o pai do jogador de futebol do Liverpool, Luis Díaz, nesta quinta-feira (9), de acordo com as imagens divulgadas pela mídia local.

Luis Manuel Díaz havia sido sequestrado em 28 de outubro em uma área próxima à fronteira com a Venezuela. Acompanhado por uma missão humanitária, Luis Manuel desembarcou de helicóptero no aeroporto da cidade de Valledupar, no norte da Colômbia, nas proximidades da Serranía del Perijá, onde foi entregue pelos insurgentes.

"Viva a Liberdade e a Paz", escreveu o presidente Gustavo Petro na rede X.