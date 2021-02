Atacante, destaque na ‘segundinha paraense’ vira aposta do Bragantino no Parazão

Bragantino anunciou o atacante Leonardo Gemaque, como substituto do carioca e Hendrick que deixou o elenco nesta semana.

Leonardo é paraense, 23 anos. Na temporada de 2019 atuou pelo Carajás, do Outeiro, no acesso do Pica-Pau para a elite do Parazão.

No ano passado jogou pelo time do Fonte Nova, na Segunda Divisão Paraense. Sua equipe chegou às quartas de final diante da Tuna Luso.

Venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Na partida de volta amargou o revés de 3 a 0, no Souza, acabou eliminado da segundinha.

Leonardo já está integrado ao elenco do Tubarão, trabalhando com os novos companheiros ao comando do técnico Cacaio.

Cancelado

Neste sábado (13) o Bragantino faria um jogo amistoso contra o selecionado de Capanema, mas por razões dos protocolos de saúde e das medidas protetivas do Estado e Munícipio, foi cancelado.

Cacaio segue nos treinos físicos e com bola usando os campos do Paroquial e São Benedito [Diogão].

Ricardo Capanema, volante, com um desconforto no joelho direito; José Carlos, lateral-esquerdo, uma dor na coxa esquerda e Keoma, meia, com do lombar, passaram dois dias em tratamento médico.

Recuperados, estão participando dos trabalhos do tricolor da cidade da Marujada.

O Bragantino faz parte do grupo C do Campeonato Estadual junto com Paysandu, Itupiranga e Gavião Kyikatejê.

Como a tabela ainda não divulgada pela federação está na expectativa do adversário de estreia.