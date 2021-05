Atacante da Tuna vê falta de foco do time e parabeniza rival por título: "O Paysandu foi muito melhor"

A Tuna teve o título estadual nas mãos até os 30 minutos do segundo tempo, quando, com um jogador a menos em campo, sucumbiu à pressão do Paysandu. Diferente do que apresentou ao longo do Parazão, o time cruzmaltino foi pouco intenso ao longo de todo o duelo e viu o rival descontar a goleada do jogo de ida.

Para o centroavante Paulo Rangel, a atuação da Gloriosa, neste domingo (23), não foi digna de campeão. “A Tuna não entrou focada no jogo, não conseguiu exercer o seu futebol. O Paysandu foi muito melhor durante todo o jogo”, avaliou para O Liberal.

Ainda de acordo com o jogador de 36 anos, o cartão vermelho dado a Neto, no final do primeiro tempo, teve grande influência para a derrota tunante, mas não foi determinante. “A expulsão contribuiu muito para a derrota, passar o segundo tempo inteiro com um jogador a menos é difícil, principalmente fisicamente, mas não justifica, até porque no final ainda tivemos chances de levar para os pênaltis”, ponderou, citando a cobrança desperdiçada por Léo Rosa aos 52 da etapa final.

O fim do jogo também decretou o término da temporada da Tuna Luso. O clube não tem mais competições oficiais para disputar em 2021 e retoma as atividades em dezembro, para a pré-temporada do ano que vem – quando, aí sim, terá calendário cheio, com as disputas de Parazão, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

“O futebol tem dessas coisas, é levantar a cabeça e torcer para que a Tuna permaneça nesse caminho, com essa administração, que tem tudo para chegar longe nas competições que disputar [em 2022]”, finalizou Rangel, que pelo menos garantiu o título individual de artilheiro do Parazão, com 8 gols, empatado com Cris Maranhense, do Bragantino.