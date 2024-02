Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo o jogo hoje (07/02) pela Copa da Inglaterra

Aston Villa x Chelsea disputam hoje, quarta-feira (07/02), a quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Aston Villa x Chelsea ao vivo?

A partida entre Aston Villa x Chelsea pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Aston Villa x Chelsea chegam para o jogo?

Na Copa da Inglaterra, Aston Villa soma apenas uma vitória de 1 a 0 sobre Middlesbrough.

Já Chelsea estreou com uma vitória de 4 a 0 sobre Preston.

Na sua primeira partida da quarta rodada, Chelsea e Aston Villa empataram sem gols.

Aston Villa x Chelsea: prováveis escalações

Aston Villa: E. Martinez; M. Cash, E. Konsa, C. Lenglet, A. Moreno; J. McGinn, B. Kamara, D. Luiz, L. Bailey; M. Diaby, O. Watkins. Técnico: Unai Emery.

Chelsea: D. Petrovic; M. Gusto, A. Disasi, B. Badiashile, B. Chilwell; C. Chukwuemeka, E. Fernandez; C. Palmer, C. Nkunku, M. Mudryk; N. Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Chelsea

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2024, 17h