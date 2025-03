Aston Villa x Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Champions League

Aston Villa x Club Brugge disputam hoje, quarta-feira (12/03), a volta das oitavas de final da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Aston Villa x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Champions League, o Brugge ficou em 24° lugar com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Depois, o time eliminou Atalanta com duas vitórias.

Já o Aston Villa foi o 8° colocado da primeira fase e acumulou nessa um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Aston Villa por 3 a 1.

Aston Villa x Brugge: prováveis escalações

Aston Villa: Robin Olsen, Axel Disasi, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, John McGinn, Youri Tielemans, Leon Bailey, Morgan Rogers, Jacob Ramsey e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Club Brugge: Albertosi; Burgnich, Rosato, Cera e Facchetti; Bertini, Domenghini e De Sisti; Mazzola, Riva e Boninsegna. Técnico: Ferrucio Valcareggi.

FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Club Brugge

Champions League

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra

Data/Horário: 12 de março de 2025, 17h