Em Portugal, artilheiro ex-Paysandu marca contra o Benfica e garante empate fora de casa; vídeo

O atacante Cassiano, ex-Paysandu, deu sequência à melhor temporada na Europa, em uma das principais ligas do continente. Fora de casa, em pleno Estádio da Luz, o artilheiro abriu o placar aos 20 do segundo tempo contra o Benfica, o maior clube do país. 10 minutos depois, o atacante português Henrique Araújo empatou.

Com o resultado, o Vizela, clube de Cassiano, garantiu mais uma rodad fora da zona de rebaixamento no Campeonato Português. A equipe tem um jogo a mais em relação aos concorrentes diretos e quatro pontos de distância para o 16°, o Tondela, que está na zona de play-off da zona da degola. Cassiano tem oito gols em 23 jogos na temporada e é a referência do ataque do Vizela.