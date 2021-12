Artilheiro do Flamengo, Gabigol entra na mira do Newcastle, diz jornal

O atacante Gabigol já desperta a atenção do mercado europeu nesta janela de transferências. De acordo com o jornal "Mirror", o Newcastle está interessado em contar com o camisa 9 do Flamengo. O atleta seria uma cartada para livrar a equipe do rebaixamento na Premier League.

O diário britânico detalhou como seriam os moldes da negociação. Inicialmente, o Newcastle fez uma oferta de empréstimo até o final da temporada. Contudo, o Rubro-Negro só aceita ceder o jogador por seis meses desde que haja uma opção de, após seis meses, Gabigol ter seus direitos comprados pelo Newcastle por 17 milhões de libras (R$ 128 milhões).

A publicação, porém, diz que o atacante não vê com bons olhos a transferência para o clube inglês. O fato do do Newcastle não contar com jogadores de impacto e a possibilidade de defender uma equipe que luta contra o rebaixamento são considerados empecilhos para Gabigol deixar o Flamengo.