Artilheira e eleita a melhor da competição: conheça a paraense que se destacou no Brasileiro Feminino A-1

Uma das figuras representativas do futebol feminino brasileiro é paraense. Letícia Silva Amador, de 32 anos, é nascida em Soure. Hoje, joga com a camisa do Avaí/Kindermann, uma das principais potencias do futebol nacional - foi vice-campeão em 2020.

Recentemente, a paraense foi eleita como a melhor atacante da competição e recebeu o troféu individual durante o Prêmio Brasileirão 2020, no final do mês de fevereiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Letícia, conhecida como Lelê, assinou 11 gols marcados e foi a principal artilheira do time catarinense. Rodagem não falta para a paraense. "Minha trajetória no futebol começou muito cedo. Passei por vários clubes no qual eu tive o prazer de fazer parte. Hoje me sinto muito realizada de receber um prêmio na CBF. É fruto do meu trabalho", disse, em vídeo exclusivo, enviado a Redação Integrada de O Liberal.

Entre os clubes que Letícia integrou está o Pinheirense, em 2009, segundo a sua ficha técnica. A rodagem foi essencial para ela se tornar uma atleta de renome nacional e com títulos individuais. Entre eles

Lelê já conquistou o Brasileiro Feminino A-1 em 2015, com o Rio Preto. Em 2018, pelo time paulista, Lelê foi escolhida como melhor atacante do Brasileiro Feminino pela primeira vez. "Minha sensação é de dever cumprido. Agradeço a todos que me ajduaram"