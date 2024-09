Argentina x Chile: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa

Argentina x Chile disputam hoje, quinta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentina x Chile ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas com 5 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 2 gols sofridos. Seu último jogo foi pela final da Copa América, no dia 14 de julho, e terminou com sua vitória sobre Colômbia por 1 a 0.

Já o Chile está em 8° lugar com 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 1 gol marcado e 3 gols sofridos. A equipe não joga desde o dia 29 de junho, quando empatou sem gols com o Canadá pela fase de grupos da Copa América.

Argentina x Chile: prováveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Suazo; Pulgar, Rodrigo Echeverría; Marcelino Núñez, Darío Osorio, Víctor Dávila; Eduardo Vargas (Ben Brereton).

FICHA TÉCNICA

Argentina x Chile

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 05 de setembro de 2024, 21h