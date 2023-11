Arbitragem da Premier League vai contar com ajuda de pilotos de avião para melhorar VAR

Depois de algumas confusões por erros humanos na arbitragem da Premier League, os árbitros devem passar a receber ajuda de pilotos de avião para, principalmente, aperfeiçoar as comunicações oficiais durante revisões oficiais.

De acordo com o jornal britânico "The Times", os pilotos Chris Heaven e Pete Nataraj fizeram uma apresentação para os árbitros de maior destaque na liga. Durante a apresentação, os pilotos falaram sobre a importância na clareza de comunicação, com o mínimo de uso de sílabas.

A atitude da Liga em contratar os pilotos de avião se deu após a partida entre Tottenham e Liverpool, quando a arbitragem anulou um gol de Luis Díaz, pelo Liverpool, que poderia ter evitado a derrota para o Spurs, por 2 a 1.

Na revisão do VAR, o árbitro de vídeo viu que a posição do colombiano era legal, mas disse ao árbitro de campo apenas que a “revisão estava concluída”, pois acreditava que o gol havia sido validado, um erro claro de comunicação. Após o ocorrido, a PGMOL, associação que representa os árbitros da Premier League, divulgou uma nota admitindo a falha decisiva.

Confira a nota na íntegra:

“A PGMOL reconhece que um erro humano significativo ocorreu durante o primeiro tempo do Tottenham Hotspur x Liverpool.

O gol de Luiz Diaz foi anulado por impedimento pela equipe de árbitros em campo. Este foi um erro factual claro e óbvio e deveria ter resultado na marcação do gol por meio da intervenção do VAR, no entanto, o VAR não interveio.

O PGMOL conduzirá uma revisão completa das circunstâncias que levaram ao erro”