Árbitra brasileira Edina Alves é escalada para o Mundial de clubes

Nesta segunda-feira (4), a Fifa anunciou o quadro de arbitragem do Mundial de Clubes de 2020. Entre os selecionados, a entidade divulgou o nome de Edina Alves, brasileira que apita jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e representou o Brasil na Copa do Mundo feminina da França, no ano de 2019.

Nascida no Paraná, Edina faz parte do quadro de arbitragem da Fifa desde 2016. Além dela, outra brasileira foi escalada para a competição. Trata-se da assistente Neuza Back, que integra o quadro de arbitragem da insituição desde 2014 e será bandeirinha no Mundial de clubes, marcado para fevereiro de 2021.

Ao todo, serão sete responsáveis pelo apito, sendo Edina a única mulher. Já entre os assistentes, Neuza dividirá o posto feminino com a argentina Mariana de Almeida. Dez assistentes foram convocados para o Mundial, no total.

A Fifa determinou que o Mundial de Clubes de 2020 será realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro. Porém, o sorteio que define as datas das partidas está marcado para o dia 30 de janeiro, após a decisão do campeão da Libertadores.