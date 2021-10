Apresentador diz que Flamengo poderia vencer a Seleção Brasileira: 'Daria jogo'

Encantado com o Flamengo, o apresentador William Tavares foi direto quando questionado sobre quem venceria o confronto entre a equipe de Renato Gaúcho e a Seleção Brasileira. Para o jornalista da ESPN, o Rubro-Negro apresenta chances reais de vencer os convocados de Tite.

- Dá jogo, com possibilidade do Flamengo ganhar! Se chegassem para mim e falassem: 'William, você tem duas televisões. Uma passa o jogo da Seleção Brasileira e outra o do Flamengo.' Assisto o Flamengo sem pensar duas vezes. Não tenho a menor dúvida - disse no programa 'Futebol 360'.

Quem também esbanjou confiança no Flamengo foi a filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi. Antes de encarar o Palmeiras na final da Libertadores, em novembro, a influenciadora afirmou já estar 'pensando no Mundial'.



A 62ª edição da Copa Libertadores da América terá uma decisão brasileira. Mais uma vez. Após eliminarem Atlético Mineiro e Barcelona de Guayaquil, respectivamente, Palmeiras e Flamengo farão a grande final do dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.