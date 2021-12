Após título da Série B, elenco do Botafogo valoriza mais de R$ 13 milhões, aponta site

Existe uma natural valorização por parte dos jogadores do Botafogo após uma temporada bem sucedida. De acordo com o "Transfermarkt", o valor de mercado do elenco do Alvinegro aumentou. O portal divulgou as novas cifras dos atletas após o fim da Série B do Brasileirão, vencida pelo Glorioso.

Entre balanços positivos e negativos individuais, o plantel, em termos gerais, valorizou 2,175 milhões de euros. Na cotação atual, isso representa R$ 13,9 milhões de reais.

O maior destaque fica por conta de Rafael Navarro. Jogador com mais participações para gol no Campeonato Brasileiro, o camisa 99 saiu de 2,5 milhões de euros para um valor de mercado de 4 milhões (R$ 25,6 milhões, na cotação atual) - de acordo com os conceitos do site.

Matheus Nascimento é o jogador mais valioso do Botafogo. A joia de 17 anos carrega consigo cifras de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). Enderson Moreira tem planos de envolver o atacante, constantemente convocado para seleções de base, no time profissional do Botafogo na próxima temporada.



A curva negativa fica com Rafael, principal contratação do clube no ano. O site aponta que o valor dele caiu de 2,7 milhões de euros para 1,5 milhão (R$ 9,6 milhões, na cotação atual).