Após realizar exame, Bruno Henrique não preocupa o Flamengo para a final da Libertadores

O Flamengo informou que um exame realizado nesta quinta-feira constatou uma tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo de Bruno Henrique. Dessa forma, o atacante do Rubro-Negro não preocupa a comissão técnica para a final da Libertadores, que está marcada para o dia 27 de novembro.

Segundo o Flamengo, o atacante já iniciou o tratamento visando a grande final contra o Palmeiras. O jogador seguirá uma programação para reduzir as dores no local e a tendência é que esteja em campo na decisão no Uruguai.

O lance que preocupou os torcedores aconteceu na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique entrou no segundo tempo, mas sentiu dores logo após uma finalização defendida por Cássio.

O técnico Renato Gaúcho, inclusive, chegou a cogitar tirá-lo de campo e terminar a partida com um homem a menos. No entanto, uma conversa com o atacante na beira do gramado tranquilizou o treinador, e, minutos depois, o camisa 27 sacramentou a vitória para o Flamengo.

- Bruno Henrique temos que esperar 24h. Mas eu conversei com ele, e eu falei que ia tirá-lo e terminar o jogo com dez. Mas ele disse para deixá-lo e isso me deixou mais tranquilo. Vamos aguardar 24h, e o Departamento Médico vai avaliar - revelou Renato durante a coletiva.