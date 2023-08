Após bloqueio de passagem, Justiça autoriza uso da força para entrar na fazenda de Fred

A Justiça de Minas Gerais autorizou o uso de força policial para cumprir uma decisão judicial na fazenda do ídolo do Fluminense e ex-jogador Fred, que hoje ocupa um cargo na diretoria do Clube. A sentença foi dada pela juíza Lilian Lícia de Souza Caetano, da Vara Única da Comarca de Carlos Chagas, ainda no fim de julho.

A decisão foi cumprida na última quarta-feira (9), por um oficial de Justiça acompanhado por duas viaturas policiais, que garantiram o acesso à propriedade, que é administrada pelo pai do ex-jogador. A apelação para a força policial aconteceu após Fred não cumprir uma primeira decisão, que determinava a liberação do acesso de vizinhos às terras.

O caso teve início quando vizinhos da fazenda de Fred, criadores de gado, entraram na Justiça após desentendimentos por conta de uma passagem de terra no local, que fica em Vale do Mucuri (MG). De acordo com Diego Garcia, colunista do portal UOL, desde 2012 os fazendeiros tinham autorização para acessar o local e passaram a criar gado bem ao lado da propriedade, utilizando a passagem. No entanto, em maio de 2022, foram surpreendidos com os portões fechados.

Com a proibição do acesso, os animais, de acordo com os pecuaristas, passaram a viver sozinhos, sem os cuidados necessários, trazendo prejuízos aos donos, que criam cerca de 150 cabeças de gado na região. Fred teria ainda trocado os cadeados da porteira, alegando precisar de privacidade e sugerido que os vizinhos fizessem outra via de acesso ao curral. No entanto, a única passagem é por dentro da fazenda do jogador.

Ainda de acordo com o colunista, o ex-craque não quis se pronunciar sobre o assunto.