Após passar noite no hospital, Willian Arão recebe alta e inicia tratamento com DM do Flamengo

Após sofrer uma fratura no dedo do pé direito e passar a noite no hospital, Willian Arão recebeu alta na manhã desta sexta-feira. O Flamengo anunciou que o atleta está em casa sob os cuidados do departamento médico. As chances do atleta estar em campo contra o Internacional, no próximo domingo, no Maracanã, são remotas.

+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em números

Arão teve uma lesão na falange distal, situada na ponta do dedo, após se desequilibrar no banheiro e bater com o pé em uma superfície dura. O dedo que sofreu a fratura foi imobilizado no hospital.

Para o grupo e a comissão técnica, a lamentação se dá pelo bom momento que o camisa 5 se encontrava. Um dos líderes técnicos e pelo tempo de casa, Arão foi improvisado por Rogério Ceni na defesa e deu conta do recado. Seu deslocamento para a zaga ainda deu oportunidade para Diego entrar no meio de campo, e o setor ofensivo também apresentou melhora em certos aspectos.

+ Fla na cola do líder: simule os resultados do Brasileirão

Já para Arão, a chateação se dá por conta do período decisivo do Brasileirão. No domingo, o Flamengo, vice-líder, recebe o líder Internacional - que, caso vença no Maracanã, garantirá o título. O Rubro-Negro, por sua vez, precisa de duas vitórias para ser campeão sem depender de outros resultados. Na rodada final, em 25 de fevereiro, o time de Rogério Ceni visitará o São Paulo no Morumbi.