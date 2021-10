Após nova derrota do Palmeiras, Allianz Parque é pichado: 'Abel, seu vizinho tem razão'

O Palmeiras sofreu mais uma derrota no Brasileirão. Em casa, com presença de torcida, o time de Abel Ferreira foi superado, por 4 a 2, pelo Red Bull Bragantino, no último sábado (9).

Além dos protestos ao final do confronto, os muros do Allianz Parque foram pichados com críticas à diretoria, comissão técnica e ao elenco.

O presidente Maurício Galiotte foi chamado de "banana", enquanto a diretoria recebeu o título de "omissa". Aos jogadores, críticas aos resultados ruins e à suposta falta de vontade, enquanto, ao treinador, escreveram: 'Abel, o seu vizinho tem razão. Honre a sua palavra'.

Com o revés, o Palmeiras está estagnado na terceira posição, com 39 pontos. O próximo jogo da equipe será contra o Bahia, na terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília).