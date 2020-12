Após gafe, Dandan brinca em rede social: 'Bom dia para o Kiko, para o Zinho e o Branco'

O narrador Daniel Pereira foi "trollado" ao vivo durante a transmissão da partida Santos x Ceará no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Após participação de internauta, Dandan mandou um abraço para "Kiko", "Zinho" e "Branco". Apesar das zoeiras na internet, o narrador levou na esportiva e fez uma brincadeira nesta manhã em uma rede social.

- Bom dia para o Kiko, para o Zinho e o Branco. Galera boa da baixada.. bom dia, Brasil - postou Dandan em sua conta no Twitter.

Internautas aproveitaram para responder o tweet do narrador brincando com o bordão "presta atenção no serviço", utilizado constantemente por Dandan nas transmissões.

