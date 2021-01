Após flagra em festa e sem máscara, Paulinho Moccelin é afastado da Chapecoense

Perto de garantir o acesso, a Chapecoense teve um problema fora das quatro linhas. Trata-se de Paulinho Moccelin, que acabou flagrado, curtindo a noite sem o uso da máscara.

Assim que tomou ciência do caso, a diretoria do Verdão do Oeste afastou o jogador e só irá reintegra-lo se ele der negativo no teste de RT-PCR. O exame será realizado na quarta-feira.

RecomendaçãoApós o empate sem gols com o Brasil de Pelotas, o elenco de Umberto Louzer ganhou folga e a recomendação aos atletas foi de evitar exposição, tudo para que nenhum jogador contraísse o vírus da Covid-19.