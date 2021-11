Após final da Libertadores, torcedores do Flamengo quebram TV de bar em Anapu

No município de Anapu, no Sudoeste do Pará, um grupo de torcedores do Flamengo ficou revoltado após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores da América. Após o apito final, os rubro-negros protagonizaram cenas de violência, sobrou até para um aparelho de televisão.

O vídeo foi registrado no último sábado (27), em uma praça do centro de Anapu. Após a derrota do Flamengo, os homens que estavam assistindo ao jogo em um bar da cidade decidiram arrancar a TV da parede, correram para o meio da rua e a jogaram no chão.

Após a confusão, os homens envolvidos disseram que pagariam o prejuízo do bar e continuaram no local, só que sem a TV.

Em campo, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1. O gol da vitória Verdão foi marcado no segundo tempo da prorrogação. Com o título, o time paulista se tornou tricampeão da competição.