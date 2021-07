Após empate com o Paysandu, Marcelo Martelotte deixa o comando do Manaus

Além da saída do treinador Vinícius Eutrópio do comando do Paysandu, o empate com o Manaus, em 1 a 1, na noite do último domingo, também provocou a demissão do técnico Marcelo Martelotte. O comunicado do Gavião ocorreu na noite desta segunda-feira.

Martelotte comandou o Manaus em nove jogos e acumulou três vitórias, dois empates e quatro derrotas, com apenas 40,7% de aproveitamento. Contra o Paysandu, o Manaus chegou ao quarto jogo sem vitória, ficando na 7ª posição do grupo A da Série C com 11 pontos.

Além de Marcelo, o clube também informou a saída do auxiliar Antônio Ribeiro Júnior e o analista de desempenho Felipe Lins.

O próximo compromisso do Gavião será contra o Santa Cruz, às 18 horas de domingo (1º), no Arruda, em Recife (PE), pela 10ª rodada da Série C.