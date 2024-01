Após cirurgia nos olhos, Pedro, do Flamengo, treina com óculos escuros

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (08) para iniciar os trabalhos visando a temporada de 2024. No entanto, uma cena chamou a atenção dos torcedores: Pedro estava usando óculos escuros. A explicação é que o centroavante passou por uma cirurgia nos olhos e precisou de proteção.

VEJA MAIS

Pedro realizou a cirurgia nos olhos no final da temporada. O centroavante precisou de correções de miopia e astigmatismo. Os óculos serão utilizados somente no mês de janeiro durante os treinos no Ninho do Urubu. A informação foi publicada pelo ge.

Pedro vai precisar manter a pontaria calibrada para poder ajudar o Flamengo em 2024. O centroavante encerrou a temporada com 31 gols no total e foi o artilheiro do clube rubro-negro, que não conseguiu conquistar nenhum título em 2023.

Desde a chegada do técnico Tite, Pedro se tornou ainda mais goleador no Flamengo em 2023. Isso porque, o centroavante anotou seis gols em 12 partidas sob o comando do técnico gaúcho. Com isso, a equipe rubro-negra sonhou com o título do Campeonato Brasileiro, mas isso não se concretizou no final.

Pré-temporada

Assim como Pedro, o elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda-feira (08) no Ninho do Urubu. Dessa forma, o Flamengo deu início à temporada de 2024 e começou os trabalhos de olho nos primeiros jogos do Campeonato Carioca.