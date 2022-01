Após 24 dias, Ronaldo terá primeiro encontro com a torcida do Cruzeiro

O torcedor do Cruzeiro terá o primeiro encontro com Ronaldo Fenômeno, 24 dias após ele revelar a compra da Raposa, ficando com 90% da SAF do clube, que tem natureza empresarial. O ex-jogador pagou R$ 400 milhões no negócio. Ronaldo é esperado nesta terça-feira, 11 de janeiro para ter um bate papo com os torcedores. Ele estava afastado do dia a dia do time azul depois de contrair Covid-19. A conversa com os sócios está marcada para as 12h.

A confirmação da reunião com os torcedores foi feita por meio de comunicado enviado aos sócios da categoria "Diamante". A prosa iria acontecer no dia do aniversário do clube, no dia 2 de janeiro, mas o problema de saúde de Ronaldo impediu o encontro.

O primeiro contato gera expectativas, pois nos últimos dias vários fatos deixaram o torcedor celeste contrariado, como a forma da sáida do goleiro Fábio, após 17 anos.

A entrada dos sócios-torcedores "Diamante" está prevista para iniciar às 11h (de Brasília). Devido à preocupação com a Covid-19, exames serão oferecidos gratuitamente na porta da Toca II.