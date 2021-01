Apesar de quedas, Flamengo encerrou 2020 com o melhor aproveitamento dentre os clubes da Série A

Na prática, o Flamengo inicia 2021 neste sábado, uma vez que o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu para iniciar os preparativos visando a sequência da temporada, marcada por altos e baixos. Mesmo com as quedas traumáticas na Copa do Brasil e Libertadores, o Rubro-Negro encerrou 2020 com o melhor aproveitamento dentre os clubes da Série A, por exemplo.

Após os 58 jogos realizados no ano passado, o Flamengo acumulou 37 vitórias, 12 empates e nove derrotas, o que rende um aproveitamento de 71%. O "pódio" é integrado ainda por Palmeiras, com 66%, seguido de Grêmio e Atlético-MG, que têm 64%. Na quinta colocação ficou o Internacional (60%).

O Rubro-Negro também fechou 2020 com o melhor ataque - 109 gols - e mais vitórias (somando todas as competições) em relação a todos os outros clubes da elite em seus respectivos compromissos: 37 triunfos. Palmeiras e Grêmio vêm logo atrás, com 32.

O Flamengo tem apenas o Brasileiro a disputar até fevereiro, que é quando a temporada atual acaba.

Com 49 pontos, o time de Rogério Ceni foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado na competição. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, soma 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.

E o próximo duelo será um clássico, diante do Fluminense, a ser realizado nesta quarta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileiro, no Maracanã.