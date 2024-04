Aparecidense x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/04) pela Série C

Aparecidense x Sampaio Corrêa disputam hoje, quarta-feira (24/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Aparecidense x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, Nosso Futebol e canal de Youtube do Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Série C, Aparecidense ficou em 15° lugar e acumulou 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas.

Já Sampaio Corrêa foi o 17° colocado da última Série B e somou 8 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.

Aparecidense x Sampaio Corrêa: prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; Genilson (Luan Sales), Vanderley, Maurício e Rodrigues; Dyego, Guilherme Nunes, Du Fernandes e Robert; Dudu e Ezequiel. Técnico: Lúcio Flávio.

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas Lopes, Franklin, Cortez Thallyson; Pablo, Ferreira e Rafael Luiz (Adauto); Pimentinha, Edrean (Brunão) e João Felipe. Técnico: Thiago Gomes.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense x Sampaio Corrêa

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

Data/Horário: 24 de abril de 2024, 20h