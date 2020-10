Série C: Aos 42 anos de idade, Léo Moura deixa o Botafogo-PB

Depois de ter chegado em janeiro desse ano com boas expectativas para ser a grande figura do Botafogo-PB na temporada, em um ano absolutamente atípico o lateral-direito Léo Moura findou sua trajetória no clube nesse sábado (24).

Através de comunicado oficial, o clube de João Pessoa anunciou o término do acordo entre as partes em uma mensagem onde agradece a contribuição dada pelo jogador com 42 anos de idade e experiência em vários clubes importantes do cenário nacional como São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Grêmio.

- O Botafogo Futebol Clube vem a público informar que o atleta Léo Moura não faz mais parte da equipe do Belo. O clube agradece o atleta pelo tempo que vestiu a camisa do Maior da Paraiba e por tudo que fez pelo Belo - publicou o clube da Maravilha do Contorno nas redes sociais.

O principal elemento que teria atrapalhado a passagem do jogador, além da inevitável pausa forçada das competições e as questões financeiras afetadas em clubes de todo o planeta, teria sido o problema físico relacionado a uma lombalgia. Apesar do contexto, Léo chegou a fazer 12 partidas, mas sem balançar as redes.