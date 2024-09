AO VIVO: Remo x Paysandu decidem o título da Copa Pará de Futebol feminino no Mangueirão; assista

É noite de clássico no Mangueirão! Remo x Paysandu decidem a Copa Pará de futebol feminino na noite desta quinta-feira (12), às 20h, no Colosso do Bengui. A decisão é em jogo único, quem vencer levanta a taça da competição. Em caso de empate, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

