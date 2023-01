AO VIVO: Com Lula e presidente da FIFA, acompanhe a despedida do Rei Pelé, na Vila Belmiro

O último adeus ao Rei do Futebol, Pelé, ocorre no Estádio da Vila Belmiro, na cidade de Santos (SP), litoral paulista. A despedida de Pelé, que morreu aos 82 anos, recebeu milhares de torcedores e ídolos do futebol santista, além do presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O Velório encerra às 10h de hoje e Pelé será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, após cortejo pela cidade.

Assista aqui