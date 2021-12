O primeiro jogo da decisão do Parazão sub-17, entre Remo e Paysandu, ocorre nesta quarta-feira (22), às 20h, no Estádio Baenão. Já o segundo clássico Re-Pa ocorre no domingo (26), às 9h15, na Curuzu. Não há vantagens e em caso de empate nos 180 minutos, a final é decidida nos pênaltis.

