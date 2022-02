Antes de estreia do Palmeiras no Mundial, Chapecoense declara torcida pelo Verdão

Perto de estrear no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras ganhou a torcida de um dos clubes mais carismáticos do futebol brasileiro. A Chapecoense, que vai disputar a Série B deste ano, demonstrou apoio nas redes sociais ao Verdão. Inclusive, a Chape relembrou o acidente aéreo de 2016, que vitimou boa parte da delegação do clube.

O Palmeiras estreia no Mundial nesta terça-feira (8), às 13h30, contra o Al Ahly, do Egito. Em caso de vitória, o Verdão avança para enfrentar o vencedor da outra semifinal, entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita.