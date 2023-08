Antes de decisão pela segunda fase da Série D, Águia de Marabá anuncia atacante

O Águia de Marabá contratou o atacante Vinícius Baiano para reforçar a equipe na disputa pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com 25 anos, o jogador estava atuando pelo Passo Fundo-RS após iniciar a temporada no Grêmio Prudente-SP.

Vinícius Baiano teve uma trajetória interessante no futebol, fazendo parte do elenco do São Bernardo, que conquistou o acesso inédito para a Série C do Brasileirão. Além dessa passagem pelo clube do ABC paulista, o atacante também jogou em times como Aimoré (RS), Avaí, Fortaleza, Concórdia (SC), Tubarão (SC), Caxias (RS) e Passo Fundo (RS).

Em seu último desafio pela Série D, representando o São Bernardo, Vinícius participou de 11 jogos, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Já durante sua passagem pelo Prudente, também não balançou as redes, porém, no Passo Fundo, conseguiu marcar dois gols.

O Águia de Marabá se encontra na segunda fase da Série D e enfrentou o Atlético-CE na primeira partida do mata-mata, empatando em 1 a 1 em Marabá. A decisão da vaga acontecerá no domingo (6), às 15h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.