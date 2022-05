Antes da final da Champions League, Vinícius Júnior provoca Liverpool

Destaque do Real Madrid na temporada, o atacante brasileiro Vinícius Júnior mostrou confiança antes da final da Champions League contra o Liverpool, no próximo sábado (28). O jogador lembrou de uma das grandes atuações de sua carreira e afirmou que espera repetir o momento.

"A gente vai jogar como se fosse qualquer equipe. É uma final de Champions League, o jogo mais importante do ano depois de tantos jogos importantes que fizemos nesta temporada. Já fiz gol no Liverpool e espero fazer de novo para poder sair campeão, que é o mais importante depois de uma temporada longa", declarou o atleta.

O jogo a que Vini Jr. se refere é a partida de ida das quartas de final da Champions League da temporada passada. Na ocasião, o Real Madrid bateu os ingleses por 3 a 1, com direito a dois gols do brasileiro.

O ex-jogador do Flamengo é o vice-artilheiro do Real Madrid nesta temporada, com 21 gols marcados em 51 jogos. Segundo ele, este crescimento de produção se deve ao amadurecimento que teve em um ano com mais confiança.