Ansiosos, torcedores do Flamengo reclamam de negociação com Rafinha: 'Mercenário'

A expectativa dos torcedores do Flamengo é que a temporada de 2021 ganhe o reforço do lateral-direito campeão da Libertadores em 2019 Rafinha. Após o Yahoo Esportes noticiar que o atleta, que deixou o clube no ano passado, fez uma pedida considerada alta para acertar com o time carioca, muitos flamenguistas questionaram se vale a pena bancar o jogador, de 35 anos.+ Confira quando o Mengão volta a entrar em campo pelo Carioca

Nas redes sociais, Rafinha divide opiniões sobre volta ao Fla (Alexandre Vidal / Flamengo)

- Excelente jogador, queria muito que voltasse (ao Flamengo, mas as negociações do Rafinha com o Flamengo são sempre assim... Novela mexicana para assinar e menos de 24h para sair - escreveu no Twitter um torcedor. O tom nas redes sociais era de ansiedade pelo anúncio e revolta pelos valores.

A informação do portal é de que Rafinha fez pedidos que estariam acima de R$ 1 milhão, o que chamou a atenção dos rubro-negros. Sendo assim, os internautas questionaram se valeria a pena investir em um atleta que completa 36 anos neste ano e que deixou o clube durante o Brasileirão 2020 para atuar na Grécia.

Rafinha voltou ao Brasil em fevereiro deste ano e segue em tratativas para atuar no time da Gávea. Além dele, o dirigente da equipe Marcos Braz, em entrevista, chegou a falar ainda sobre o treinador Jorge Jesus e apontou se o elenco tem espaço para novos reforços.Veja o que disseram os internautas:

Quero muito q o Flamengo traga o Rafinha, mas se for verdade que ele pediu mais de um milhão por mês, não tem o q fazer. É impensável pagar um valor desse, ainda mais nesse momento de crise econômica. — Paolo (@paolo_crf) March 3, 2021

Não vale. O Rafinha já tem 35 anos. 1 milhão por mês é muito dinheiro. Ele faria 36 no meio da temporada. — OCTA CAMPEÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!! (@CrfHenri_) March 4, 2021

Rafinha e um baita de um mercenário, saiu por dinheiro, e ainda faz exigência pra retornar que canalha. — Digão... (@diegoflamais) March 4, 2021

Rafinha já se demonstrou um belo de um mercenário, jogou muito pelo Flamengo mas quer demais — Flamenguista da zoeira (@M1290Maico) March 4, 2021