Anselmo Ramon acerta chute 'à la Zidane' e marca para o CRB na Série B; vídeo

O CRB-AL saiu na frente e marcou o primeiro gol na partida contra o Sampaio Correia, pela sexta rodada do Brasileirão Série B. Apesar do resultado, o que chamou a atenção foi a finalização do atacante Anselmo Ramon, do clube alagoano. O jogador encaixou um voleio, na entrada da área, para abrir o placar. Veja:

A finalização lembrou muito o gol do meia francês Zinedine Zidane na final da Liga dos Campeões em 2002. Na ocasião, o jogador merengue aproveitou um cruzamento de Roberto Carlos para marcar na final do torneio continental.