Anitta e 'Baile de Favela' agitam web que repercute pré-jogo da final da Libertadores em Montevidéu

A cantora Anitta, que recentemente 'flertou' com Arrascaeta, do Flamengo, abriu com um pocket show a grande final da Libertadores deste sábado entre Palmeiras e o Rubro-Negro no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. Pelas redes sociais, a artista se tornou o segundo tema mais comentado, só atrás da hastag do próprio confronto.

Anitta deu preferência em cantar músicas em espanhol, já que o jogo tem transmissão em muitos países, territórios explorados por ela comercialmente. Na web, internautas exaltaram a artista brasileira, mas teve também uma minoria que criticou as coreografias e a escolha dela em detrimento de outros nomes da cultura brasileira

Depois da saída de Anitta, ainda entrou em campo as baterias de Flamengo e Palmeiras e bailarinas que dançaram a música 'Baile de Favela', funk que foi marcado esportivamente neste ano por causa da campeã olímpica Rebeca Andrade, que fez uma coreografia em cima da melodia para usar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.