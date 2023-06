América-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/06) pelo Brasileirão

As equipes América-MG x Corinthians disputam neste sábado (03/06) a 9° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-MG x Corinthians ao vivo?

A partida América-MG x Corinthians poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como América-MG x Corinthians chegam para o jogo?

América é o atual vice-lanterna do brasileirão com 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, 7 gols marcados e 20 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Corinthians ocupa a 14° posição e soma 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

América-MG: Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Maidana e Marlon; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo; Aloísio e Mikael. Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Bidu; Roni, Fausto Vera, Maycon e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

América-MG x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 03 de junho de 2023, 18h30