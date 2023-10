Amazonas-AM vence o Botafogo-PB em casa e garante vaga na Série B de 2024

O Amazonas-AM venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 na noite deste sábado (7) e garantiu o acesso à Série B do Brasileirão. Os gols da partida, disputada na Arena da Amazônia, em Manaus, foram marcados por Rafael Tavares e Diego Torres.

Todos os tentos foram marcados ainda na primeira etapa. O primeiro foi marcado por Diego Torres, de pênalti, aos 18 minutos. Logo depois, aos 22, a Onça-Pintada ampliou com Rafael Tavares, após bela jogada de Igor Bolt.

O resultado era o suficiente para o Amazonas-AM se classificar à Segundona. Além disso, com a derrota do Paysandu para o Volta Redonda-RJ, fora de casa, a Onça-Pintada ainda garantiu vaga na grande final da Série C, diante do Brusque-SC.