Alianza Lima x River Plate: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/04) pela Libertadores

As equipes Alianza Lima x River Plate entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida ocorrerá no Estádio Nacional, em Lima, Peru. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Alianza Lima x River Plate ao vivo?

A partida Alianza Lima x River Plate pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports; pela página de Facebook da Libertadores; e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Alianza Lima x River Plate chegam para o jogo?

Alianza Lima ocupa a 15° posição do Campeonato Peruano e registra 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 8 sofridos.

Já River Plate é o vice-líder do Grupo A do Campeonato Argentino, onde soma 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 15 gols marcados contra 6 sofridos.

River Plate e Alianza Lima disputarão a partida de volta no dia 25 de maio.

Prováveis escalações

Alianza Lima: Ángel Campos; Vílchez, Míguez, Ramos; Fuentes, Ballón, Cornejo, Benavente, Concha; Rodríguez e Hernán Barcos. Técnico: Carlos Bustos.

River Plate: Armani; Rojas, Paulo Díaz, Martínez, Angileri; Zuculini, De La Cruz, Quintero, Palavecino; Álvarez e Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Ficha técnica - Alianza Lima x River Plate

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional, em Lima, Peru

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 21h