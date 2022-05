Alianza Lima x Colo-Colo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/05) pela Libertadores

As equipes Alianza Lima x Colo-Colo entram em campo às 23h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (05/05), para disputar a 4° rodada da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Alianza Lima x Colo-Colo ao vivo?

A partida Alianza Lima x Colo-Colo pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Conmebol TV e Star+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como Alianza Lima x Colo-Colo chegam para o jogo?

Alianza Lima não venceu ou empatou desde o começo da fase de grupos da Libertadores. Além disso, o saldo de gols da equipe é composto por 2 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Colo-Colo lidera o Grupo F da competição com um total de 2 vitórias, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

No dia 13 de abril, Colo-Colo venceu Alianza Lima por 2 a 1.

Prováveis escalações

Alianza: Turriarte; Puyen, Prieto, Cienfuegos, Lavalle; Concha Gonzales, Lavandeira Hernandez, Ballon; Santander, Aguirre, Barcos. Técnico: Carlos Bustos.

Colo-Colo: B. Cortes; Opazo, Picart, Amor; Urbina, Fuentes Gonzales, Pavez, Gil, Gabriel Costa; Lucero, Solari. Técnico: Gustavo Quinteros.

Ficha técnica - Alianza Lima x Colo-Colo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/horário: 05 de maio de 2022, às 23h